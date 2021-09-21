Москва, 21 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В России скорректированы правила поддержки организаций дополнительного образования. Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ

NEC Corporation of America Образование

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся дополнительным образованием, смогут получить господдержку в виде субсидии на частичную компенсацию своих затрат.

Правительство РФ пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компенсации подлежит 5% от суммы затрат на совершенствование образовательной инфраструктуры, капремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ создало «образовательный интернет», в которой вошли собственная соцсеть, а также ряд верифицированного контента и мессенджеры.

Читайте подробнее: В России появился «образовательный интернет»