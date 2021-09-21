Рыбинск, Ярославская область, 21 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области не хватает терапевтов для посещения пациентов на дому и регистраторов, чтобы принять вызов. Жалоба поступила от пациентов поликлиники больницы им. Пирогова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт больницы имени Пирогова Больница имени Пирогова

О проблеме первоначально заговорили в социальных сетях. Один из жителей Рыбинска пожаловался на то, что вызвать врача на дом невозможно.

«Поликлиника № 2 им. Пирогова, из-за нехватки врачей второй день на дом по вызову не приходит врач. Дойти пока нет возможности по причине состояния. Более того, и на завтра также предупреждают, что скорее всего врач не придет, так как более 200 вызовов и всего 2 врача. Страховая компания также ссылается на отсутствие врачей и разводит руками», — рассказал один из пациентов поликлиники в социальной сети «ВКонтакте».

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что причина непростой ситуации — пандемия. Врачи уходят на больничный, заболевая вирусными инфекциями.

«Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу всей системы здравоохранения области и страны. К сожалению, болеют не только простые граждане, но и врачи, которые находятся в группе риска. Наиболее ощутимо это ударило по поликлиникам региона, где сейчас медицинские работники испытывают наибольшую нагрузку. При этом невозможно мгновенно решить кадровый дефицит в первичном звене, усиленно работают и медики стационара. Появление очередей в поликлинике при этих обстоятельствах — закономерный процесс. Даже перевод сотрудников на трехсменный график работы в корне ситуацию изменить не может», — пояснили в ярославском депздраве.

Также в департаменте попросили с пониманием отнестись к возникшим проблемам. Сейчас нехватку кадров уже решают — с 22 сентября в помощь к врачам должны выйти студенты-медики.

«Просим с пониманием относится к трудностям, которые, как мы надеемся, будут носить временный характер. Что касается поликлиники №2 больницы им. Пирогова, то это медицинское учреждение не стало исключением. 9 регистраторов и 2 врачей сейчас находятся на больничном листе. Поликлиника принимает до 200 вызовов в день. Для усиления работы, завтра в поликлинику прибудут студенты-медики, которые помогут своим старшим коллегам в работе по приему звонков от пациентов», — заключили в департаменте.

Стоит отметить, что и в Ярославле больницы испытывают большую нагрузку. Так вызовы врача на дом для людей с температурой возможны только в определённое время. Перегружены и операторы на линиях больницы, примерное время ответа составляет около 12 минут. Гражданам рекомендуют записываться на приём или вызов врача через интернет-портал.