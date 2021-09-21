Бишкек, , 15:41 — REGNUM Рабочая группа Киргизии и Таджикистана договорилась о судьбе 70 километров на спорной киргизско-таджикской границе. Об этом 24. kg сообщил сотрудник администрации президента Назирбек Борубаев.

Карта Киргизии

«После последних событий на границе [вооруженный конфликт между пограничниками двух стран в начале мая 2021 года — прим ИА REGNUM] работа межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы усилена. Сейчас работает топографическая рабочая группа. Встречаемся два раза в месяц, прошло шесть встреч. Ведется полевая работа на местах», — сообщил чиновник.

По словам Назирбека Борубаева, пока рабочая группа приняла решение по 70 километрам киргизско-таджикской границы, относящейся к Лейлекскому и Баткенскому районам. Вопрос об обмене участками земли на данный момент заморожен.

Чиновник отметил, что наиболее сложные участки киргизской границы расположены в Ферганской долине, где Киргизия граничит с Таджикистаном и Узбекистаном. «Регион густонаселенный, в свое время дороги и другие объекты совместно использовались. Кроме того, руководители колхозов, совхозов безо всяких документов устно передавали друг другу земли. Поэтому сейчас по карте определенный участок принадлежит одной стране, а по факту пользуются им граждане другой. Все это усложняет приграничные вопросы».

Рабочая группа в решении спорных вопросов границы опирается на ряд документов, в том числе Алматинскую декларацию, в которой говорится, что страны, подписавшие договор, признают независимость друг друга и будут придерживаться линии границы того времени.»К сожалению, не все наши соседи хотят выполнять обязательства данной декларации, поэтому делимитация границы усложняется и тормозится», — отметил Борубаев.

Касаясь темы переговоров о границах с Узбекистаном Назирбек Борубаев сообщил, что у Киргизии нет возможностей продолжить переговоры с Узбекистаном, поскольку киргизские переговорщики заняты — «мы сейчас тесно работаем с Таджикистаном… Думаю, после выборов в парламент встречи с узбекскими коллегами возобновим».

Справка ИА REGNUM:

Киргизия имеет ряд спорных участков на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. Вопросы, связанные с демаркацией границ пытались решать неоднократно, в том числе с участием глав государств. Серьезного прогресса пока что добиться не удалось.

Наличие спорных участков неоднократно было причиной столкновений между местными жителями и силовиками сопредельных стран. Последний крупный конфликт произошел на киргизско-таджикской границу в мае 2021 года. Погибло более 50, ранения получили свыше 250 человек, разрушено несколько сотен зданий.

Читайте также: Киргизия и Таджикистан подсчитывают потери: убитых, раненых, беженцев

Каждая из сторон в дискуссиях о судьбе спорных участков использует свои документы. К примеру, Таджикистан настаивает на рассмотрении границ на основе карт 1924−1939 годов, Киргизия ссылается на карты 1958−1959 годов.

Читайте также: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?