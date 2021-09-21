Лондон, 21 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Компания Aston Martin при участии Little Car Company и EON Productions представила миниатюрную копию спорткара Aston Martin DB5. Об этом сообщается на сайте компании.

Aston Martin Aston Martin DB5

Модель была создана в масштабе 2:3. Спорткар получил электромотор, который позволяет разогнать модель до 72 км/ч. На одном заряде аккумулятора на спорткаре можно проехать до 130 км.

Данная модель стала знаменита, благодаря фильмам с Джеймсом Бондом. Дебют копии Aston Martin DB5 приурочили к премьере фильма «Не время умирать».

Тираж модели составит 125 экземпляров.

Копия Aston Martin DB5 предназначена для детей, поэтому в состав оснащения модели входит набор для супершпионов. В автомобиле есть замаскированная панель, с помощью которой можно запустить дымовую завесу и скрыться от погони. Также у спорткара есть игрушечные многоствольные пулеметы.

Ранее компания McLaren представила миниатюрную модель GT Ride-On, на которой можно ездить без прав.

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