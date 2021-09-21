Краснодар, 21 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Празднование 228-й годовщины основания Краснодара состоится 25 и 26 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. В мэрии сообщили об основных мероприятиях, которые состоятся в День города.

Марина Каширская ИА REGNUM Парк «Краснодар»

От проведения массовых концертов на Главной городской площади в этом году, как и в прошлом, решили отказаться. Однако для горожан и гостей Краснодара предусмотрено немало интересных мероприятий. Так, в Муниципальном концертном зале КМТО «Премьера» откроется мультимедийная выставка «Маршруты ощущений».

В Чистяковской Роще будет работать фотовыставка «Я вижу тебя, Краснодар» и книжная выставка, а в Городском саду — выставка декоративно-прикладного искусства и открытый пленэр. На территории граффити-парка «Затон» запланирован мастер-класс по стрит-арт искусству. На главном светомузыкальном фонтане горожанам покажут праздничное шоу.

Мероприятия, уточнили в мэрии, будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.