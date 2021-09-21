Мантурово, Костромская область, 21 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в Костромской области автомобиль столкнулся с лесовозом. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Место аварии

Авария произошла утром 21 сентября в Мантуровском районе. Водитель автомобиля «VIS» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Уралом» под управлением 46-летнего водителя.

В результате удара 57-летний водитель машины «VIS» скончался до приезда скорой. Грузовой автомобиль потерял колесо и получил повреждения передней части, его водитель не пострадал. По факту аварии проводится проверка, инспекторы устанавливают причины произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной трассе «Р-243» Кострома-Шарья-Киров-Пермь в границах Костромской области за январь-июнь 2021 года увеличилось в 4,3 раза по сравнению с 2020 годом. За этот период на трассе произошло 50 аварий, в них погибли 13 человек. Специалисты связывают печальную статистику с несоблюдением скоростного режима. В 2017 году дорогу передали на федеральный баланс и отремонтировали. Водители стали превышать допустимую скорость, не боясь попасть в яму.