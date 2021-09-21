Новосибирск, 21 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Заготовка противогололедных материалов в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком. Уже заготовлено 40 тыс. тонн. До конца октября поступит еще 14 тыс. тонн классифицированных отсевов горных пород и 9 тыс. тонн соли. Об этом сообщает мэрия города.

Dtp-online-news.ru Гололед

«Речной песок в составе противогололёдного материала отсутствует, смешиваем два компонента — классифицированные пески отсева горных пород и соль, — рассказал директор «ДЭУ-1» Алексей Лыков. — Раньше мы заготавливали этот материал с содержанием 10% соли, с этого сезона соотношение материалов — 50% на 50%. Такая смесь будет более корректно работать на проезжей части и дополнительно снизится объем уборки улично-дорожной сети города после зимы».

Дополнительно завозятся на площадки противогололедные материалы химического направления — «Бионорд» двух видов — универсальный и двухфазный. Использовать «Бионорд» планируется в центральной части Новосибирска, а также на основных магистралях Советского и Ленинского районов.