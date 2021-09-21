Москва, 21 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов примут участие в Кубке Кремля. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба турнира.

(сс)Falkenpost Теннис

Помимо четырёх российских теннисистов, в заявке представлены хорватский спортсмен, двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open — 2014 Марин Чилич и двукратный финалист московского турнира француз Адриан Маннарино.

Кубок Кремля пройдёт в Москве с 18 по 24 октября. Действующим победителем является Андрей Рублёв, который выиграл турнир в 2019 году, обыграв в финале Маннарино.

В 2020 году Кубок Кремля не состоялся из-за пандемии коронавируса.