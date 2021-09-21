Москва, 21 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Бюрократы, обслуживающие интересы транснациональных корпораций, играют ключевую роль в органах власти ЕС. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном 21 сентября интервью «Аргументам и фактам».

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

«Кто правит бал в органах власти Евросоюза? Отнюдь не представители европейских народов, а бюрократы, обслуживающие интересы транснациональных корпораций», — сказал Патрушев.

По его словам, сейчас Азия становится столь же экономически и геополитически значимой для всего мира, какой прежде была Европа. Это во многом произошло потому, что сами европейцы в рамках «европроекта» передали Брюсселю значительную часть суверенитета своих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев прогнозирует более агрессивное и непредсказуемое поведение США на мировой арене.

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