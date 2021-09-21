Москва, , 15:32 — REGNUM Европейский союз, пытаясь заявить о своих амбициях в международной политике, лишь дискредитирует себя. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Закат Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Призыв Европарламента к пересмотру отношений расстроил Кремль

По его словам, это подтверждает принятый на прошлой неделе доклад по отношениям ЕС с Россией.

«Продолжая антироссийскую политику, Европейский парламент ещё до проведения выборов в Госдуму заявил о готовности к непризнанию их результатов», — напомнил в интервью « Аргументам и фактам » секретарь Совбеза.

Патрушев считает, что всё больше стран понимает, что «от ЕС кроме менторских лекций о правах человека и насаждения псевдолиберальных ценностей вряд ли что-то можно ожидать». При этом он выразил надежду на то, что некоторые государства Европейского союза вернутся к независимой политике. По его словам, у них есть хороший внешнеполитический задел, включая вековой опыт дипломатии.

Также по теме: ЕС не готов даже к «избирательному диалогу» с Россией — Пушков

«Имею в виду прежде всего Германию, Францию и Италию. Рассчитываем, что со временем эти державы избавятся от влияния извне, вернувшись к некогда свойственной им прагматичной и независимой политике», — подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября депутаты Европарламента проголосовали за утверждение доклада литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призвал власти ЕС пересмотреть отношения с Москвой. В документе говорится, в частности, что европейским странам следует быть готовыми к непризнанию итогов выборов в Госдуму РФ.