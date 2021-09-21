Одинцово, Московская область, 21 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 21 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 151. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение 138 человек новой инфекцией. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 90 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1101 новый случай COVID-19. Отметим, что по состоянию на 21 сентября в 15 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.