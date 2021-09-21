Новосибирск, 21 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирске из Соснового бора планируют сделать лесопарк. Здесь проложат экотропу и дорожно-тропиночную сеть, установят площадки для отдыха и занятия спортом, сообщили в мэрии города.

Laes.ru Сосновый Бор

«Сейчас мы находимся на первой стадии — на стадии исследований. В этом нам помогает Центральный сибирский ботанический сад. Так мы поймем характеристики леса и его проблемы, а также в каком ключе нужно развивать его дальше. Результаты исследования помогут перейти к следующему этапу — к проектированию. Мы планируем разработать концепцию развития бора, которая бы предполагала создание рекреационных зон и лесопарка для отдыха горожан», — рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Мария Смирнова.

Напомним, что ранее между департаментом культуры спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и фондом «Зеленый стандарт» было подписано соглашение, которое предусматривает развитие всего Соснового бора.