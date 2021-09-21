21 сентября 2021 | Время чтения 10 мин

Нынешний спор не должен рассматриваться исключительно как вопрос французских экономических интересов, а скорее в свете пренебрежительного отношения к европейским союзникам и их интересам со стороны четырех президентов США.

Александр Белов, , 18:34 — REGNUM Высшее руководство ЕС напрямую обвинило 20 сентября президента США Джо Байдена в неверности трансатлантическому альянсу, потребовав от главы Белого дома объяснений, почему он ввел в заблуждение Францию и других европейских партнеров, создав новые стратегические связи с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

На фоне резкой критики нового американского президента, избрание которого было встречено в странах ЕС с большим энтузиазмом как возможность восстановить отношения после четырех напряженных лет правления Дональда Трампа, стал более вероятен серьезный и длительный разрыв отношений между западными державами, пишет Дэвид Херсзенхорн в статье, вышедшей 21 сентября в европейской версии издания Politico.

«С приходом новой администрации США Джо Байдена к власти Америка вернулась, — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель репортерам в Нью-Йорке, когда мировые лидеры собрались для участия в заседании Генеральной Ассамблее ООН. — Но что означает это возвращение? Так ли это в самой Америке или еще где-либо? Мы не знаем».

Не проконсультировавшись со странами ЕС по поводу новой Индо-Тихоокеанской стратегии, из-за которой Австралия отменила масштабный контракт на покупку французских подводных лодок, подчеркнул Мишель, Байден отказался от соглашения, достигнутого лидерами после многочасовых переговоров на саммите G7 в Великобритании в июне и направленного на сохранение единства в противостоянии авторитарным режимам, особенно Китаю.

«Принципы альянса — это верность и прозрачность, — указал Мишель. — Мы наблюдаем явное отсутствие прозрачности и верности».

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила собственное беспокойство во время интервью CNN, в котором она назвала обращение с Францией «неприемлемым» и потребовала от Байдена объяснений.

«Есть много вопросов, на которые необходимо ответить, — отметила фон дер Ляйен. — С одной из наших стран-участниц обошлись неприемлемо, поэтому мы хотим знать, что произошло и почему. И поэтому вы сначала проясните это, прежде чем мы сможем продолжать вести дела как прежде».

По словам Мишеля, 27 глав государств и правительств ЕС обсудят раскол с США за ужином 5 октября в Словении перед саммитом, посвященным Западным Балканам. В свою очередь, заявление фон дер Ляйен было сигналом о потенциальном срыве запланированной первой встречи нового Совета ЕС—США по торговле и технологиям в Питтсбурге на следующей неделе — мероприятия, которое должно было продемонстрировать обновленное политическое партнерство между Брюсселем и Вашингтоном.

Тем не менее, несмотря на гневную риторику, было неясно, что могли бы сказать или сделать по этому поводу лидеры стран ЕС, если вообще могли что-либо. Сама же проблема является, по мнению некоторых дипломатов и официальных лиц ЕС, скорее предметом коммерческого спора между Парижем и Канберрой и вопросом уязвленной французской гордости, нежели реальной причиной для разрыва отношений с США и посева разногласий, которые могут ослабить НАТО.

Пойдя с такой решительностью на поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, который до сих пор ничего публично не сказал и не присутствует на заседаниях ООН, Мишель и фон дер Ляйен, казалось, повысили риск затяжного спора, которым могли бы воспользоваться Китай, Россия и другие соперники, а также сузили окно возможностей для достижения консенсуса, который мог бы помочь западным союзникам сохранить лицо.

Мишель настаивал на том, что нынешний спор не должен рассматриваться исключительно как вопрос французских экономических интересов, а скорее в свете пренебрежительного отношения к европейским союзникам и их интересам со стороны четырех президентов США, начиная с того момента, когда Джордж Буш — младший решил начать войны в Ираке и Афганистане.

«Очень харизматический и тонкий [Барак] Обама принял важные решения по Сирии, которые имели негативные последствия для ЕС, и тогда мы также могли наблюдать отсутствие координации, консультаций между властями США и европейских стран, — напомнил Мишель. — По крайней мере, когда в США правил Дональд Трамп, было крайне очевидно, что он не поддерживает европейскую интеграцию, что ЕС ему безразличен. Это было понятно».

Саммит G7 в Великобритании. Июнь 2021 года Number 10

Байден, с другой стороны, по словам Мишеля, много говорил о возобновлении трансатлантических связей, но затем оставил европейских союзников в дураках, когда решил выполнить план Трампа по уходу из Афганистана, а также когда «несколько дней назад сделал это странное заявление».

"Когда трансатлантический альянс становится менее прочным и крепким, это плохо для безопасности в Европе и во всем мире», — сказал Мишель.

«Это больше, чем тема двусторонней торговли или промышленности. Она этим не ограничивается», — добавил он.

Прибывший 20 сентября в Нью-Йорк министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заметил, что все страны ЕС должны быть обеспокоены пренебрежением, которое США проявили к своим союзникам.

«Европейцы не должны становиться тем, чем можно пренебречь в рамках стратегии, выбранной США, — сказал Ле Дриан. — Мы находимся в этой новой реальности, а это означает, что европейцам необходимо определить собственные стратегические вопросы и провести обсуждение с Соединенными Штатами по этой теме».

По словам Ле Дриана, разговор, скорее всего, будет происходить в контексте разработки новой «стратегической концепции» в НАТО, молчаливого признания того, что противодействие нападкам со стороны американцев займет довольно много времени, а также потребует общения со странами ЕС, которые в значительной степени полагаются на США в обеспечении своей безопасности.

Дипломат из одной из скандинавских стран отметил, что Германия «разделяет обеспокоенность Франции по поводу игнорирования США в этом вопросе ЕС» — точку зрения, которую подтвердил Манфред Вебер, немецкий лидер доминирующей консервативной Европейской народной партии в Европейском парламенте.

«Я думаю, что все власти стран ЕС должны поддержать Францию, потому что главная проблема в этом отношении заключается в том, действительно ли мы можем иметь с Америкой доверительные отношения, ориентированные на партнерство, — сказал Вебер на встрече партийных чиновников в Риме. — Именно это поставлено на карту».

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Сражение за Париж

В то время как Макрон хранит молчание, Франция быстро предприняла ответные меры, отозвав послов, а также пообещав сорвать предложенное соглашение о свободной торговле между ЕС и Австралией. Но, несмотря на эти публичные заявления высших президентов ЕС, некоторые дипломаты и официальные лица ЕС выразили обеспокоенность по поводу того, что Франция втягивает остальной континент в ненужную борьбу в основном из-за того, что было подорвано ее собственное национальное эго.

«Беспокоит то, что Париж представляет что-то, что, по сути, является двусторонним деловым соглашением, как удар по ЕС как таковому, — сказал один из центральноевропейских чиновников. — Я понимаю, что Париж, возможно, оскорблен и застигнут врасплох, ну и что?»

«На произошедшее смотрят в основном как на двусторонний вопрос, а не как на проблему всего ЕС», — отметил дипломат одной из стран Западной Европы.

Со своей стороны его коллега из одной из скандинавских стран обратил внимание на то, что Париж излишне раздувает этот вопрос.

«Я думаю, что то, с какой резкостью отреагировала Франция, несколько удивительно, — указал он. — Это спектакль для внутреннего зрителя? Взвешенная ли это внешняя политика… или это просто-напросто оскорбленная гордость?»

Однако такого мнения, похоже, почти наверняка будет придерживаться меньшинство. В связи с выходом на пенсию канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС теряет своего самого авторитетного политического деятеля, и многие из других 26 столиц ЕС с надеждой джут от Макрона, лидера второй по величине страны — члена ЕС, что тот поможет восполнить пробел.

20 сентября некоторые официальные лица и дипломаты ЕС заявили, что им интересно, насколько далеко зайдет Елисейский дворец в своей попытке представить произошедшее как возможность призвать к большему единству ЕС и начать продавливать идею о совершенствовании совместных сил безопасности и военного потенциала — того, что часто называется «стратегической автономией». И ответ на этот вопрос был дан.

«Я более чем когда-либо убежден в стратегической автономии, — сказал Мишель. — Объявление, сделанное Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством об этом новом военном союзе в Индо-Тихоокеанском регионе, только укрепляет мое личное мнение о том, что нам необходимо развивать нашу боеспособность».

Вебер поддержал эту точку зрения.

«Это еще один тревожный сигнал для укрепления европейской обороны и европейской внешней политики, — прокомментировал Вебер корреспонденту POLITICO. — Постепенно все признают, что в одиночку как отдельные страны мы больше не имеем никакого влияния на глобальном уровне».

Тем не менее страны ЕС давно сомневаются в истинных мотивах Франции в стремлении к стратегической автономии, которая, по мнению многих, была прикрытием для кампании экономического развития «Покупайте произведенное во Франции», начатой от имени ее оборонных подрядчиков.

В частности, страны Восточной Европы долгое время считали идею стратегической автономии опасной и нереалистичной, утверждая, что она может подорвать НАТО и что ЕС никогда не сможет защитить себя от угроз, особенно со стороны России, без США.

Хотя США могут считаться слишком важными, чтобы их можно было потерять, по словам официальным лиц и дипломатов, у ЕС не так много причин сдерживать гнев против Австралии.

«Австралия заплатит высокую цену отношениями с ЕС, — отметил высокопоставленный дипломат блока. — Франция будет действовать в таких областях, как торговля, регулирование и так далее. И Комиссия не будет выступать против Франции по внешним вопросам».

Андреас Шваб EPP Group

Дальнейшие шаги

Немецкий депутат Европарламента Андреас Шваб, также член Европейской народной партии, указал, что ЕС не должен «сетовать» по поводу каких-либо предполагаемых оскорблений со стороны Вашингтона. Напротив, Брюссель должен сделать незамедлительные выводы о следующих шагах, которые необходимо предпринять в собственных интересах.

«Европейцы не должны сетовать, они должны принять во внимание тот факт, что их инвестиции и возможности не так надежны, как то, что могут дать американцы», — обратил внимание Шваб.

Он добавил, что ЕС должен задаться вопросом, стоит ли ему присутствовать в Индо-Тихоокеанском регионе и не лучше ли сосредоточиться на регионах, находящихся ближе к самому блоку, таких как Украина, Белоруссия и Африка.

Со своей стороны, Мишель, однако, выразил уверенность, что ЕС, несомненно, должен сыграть свою роль в противостоянии Китаю.

«Если в Соединенных Штатах считают, что Китай является главной угрозой для мира, очень странно, на мой взгляд, что США и некоторые другие страны предпочли бы ослабить трансатлантический альянс, а не укрепить его. Очень странно исключать ЕС из игры в Индо-Тихоокеанском регионе», — заметил он.

«Во время саммита «Большой семерки» мы на протяжении трех дней подробно обсуждали геополитические проблемы, особенно Индо-Тихоокеанский регион и Китай, — продолжил чиновник. — Мы долго обсуждали этот вопрос, и главный вывод состоял в необходимости объединиться».

При этом о новом соглашении между США, Великобританией и Австралией, получившем название AUKUS, Мишель заявил, что его трудно рассматривать «как знак единства».