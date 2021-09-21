Москва, 21 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Протестное голосование в восточных регионах России создаёт существенные риски с точки зрения региональной политики федеральных властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов

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«Способность партийной системы реагировать на новые вызовы, безусловно, не отменяет рисков для ключевых игроков уже в ближайший период 2022—2024 годов», — заявил Орлов.

«Устойчивая тенденция к протестному голосованию регионов Дальнего Востока, Сибири и Урала становится вызовом для ключевых центров разработки региональной политики федеральных властей», — указал он.В то же время, по его словам, «красный пояс», аналогичный тому, что было в период 1995—1996 годов, не образовался.