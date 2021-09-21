Пекин, 21 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. На китайском авторынке представлен кроссовер Toyota Harrier. Об этом сообщает издание Sohu.

Sohu Toyota Harrier

В Китае модель будет продаваться под названием Ling Fang Harrier. Сообщается, что новинка уже появилась у официальных дилеров компании.

Версия Harrier нового поколения для рынка Китая обладает длиной 4 755 мм, ширина составляет 1 855 мм, а высота — 1 660 мм. Размер колесной базы равен 2 690 мм.

Под капотом модели стоит атмосферный мотор объёмом 2,0 л мощностью 171 л. с. Кроме того, есть версия с гибридной установкой, в которую входит 2,5-литровый двигатель и электромотор. Суммарная мощность такой установки составляет 222 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен вариатор CVT. Модель представлена в переднеприводной или полноприводной версиях.

Оснащается новинка системой ухода от столкновений, адаптивным круиз-контролем с функцией полной остановки, а также камерами кругового видеообзора.

Ранее в Китае был представлен новый кроссовер Lynk & Co 09, построенный на платформе SPA.

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