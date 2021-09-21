Уфа, 21 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Республиканский профсоюз работников здравоохранения просит руководителей республиканской прокуратуры и следственного управления Следственного комитета по региону взять под личный контроль расследование нападения на медиков в больнице Уфы. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба профсоюза.

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Сообщается, что на протяжении двух месяцев не возбуждается уголовное дело после нападения на врачей в больнице Уфы, которое произошло в июле текущего года.

«Доставленный в ГКБ №21 в состоянии алкогольного опьянения пациент 24 июля совершил нападение на врача-токсиколога больницы и врача-реаниматолога Республиканской станции скорой медицинской помощи, причинив им вред здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники республиканского профсоюза работников здравоохранения передали соответствующее обращение в органы правопорядка.

«Профсоюз также попросит взять под личный контроль расследование данного преступления прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова и руководителя Следственного управления Следственного комитета по РБ Дениса Чернятьева», — сообщает пресс-служба.