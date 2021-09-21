Новосибирск, 21 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Новосибирске разворот отопительной системы идёт по графику. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили на аппаратном совещании. Мэр Анатолий Локоть поручил профильному департаменту обратить особое внимание на температурные показатели в образовательных учреждениях города.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Необходимо обратить особое внимание на температурный режим в школах города, чтобы похолодание не спровоцировало всплеск заболеваемости. Также важно чётко следовать графику подключения жилого сектора — выросло количество запросов горожан на подачу тепла», — подчеркнул он.

Напомним, что отопительный сезон в Новосибирске стартовал 20 сентября. Разворот тепловой системы займёт десять дней. В первую очередь тепло начали подавать в социальные объекты, с 22 сентября в течение шести дней будет подключаться жилой фонд, в течение последних двух дней — учреждения культуры и общественные организации. Там, где имеется техническая возможность, уже подключают многоквартирные жилые дома — за 20 сентября отоплением обеспечили 382 дома.