Почепский район, Брянская область, 21 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Спецучасток для уничтожения наркотических средств ввели в эксплуатацию 21 сентября в Брянской области на почепском филиале Московского эндокринного завода. Впервые здесь за один раз уничтожили тонну наркотиков.

DEA Конфискованные наркотики

Производственный участок завода оборудован промышленным инсинератором для уничтожения любых форм изъятых из незаконного оборота либо конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Мощности площадки позволили утилизировать за один день тонну наркотика.

На открытии участка побывали губернатор Брянской области Александр Богомаз и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, сообщает «Брянская губерния».