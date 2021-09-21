Москва, 21 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выделит более 10,3 млрд рублей на развитие генетических технологий в стране. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков, сообщается на сайте Минобрнауки.

Делегация советских генетиков на V Международном генетическом конгрессе. Берлин, 1927 г. Слева направо С. С. Четвериков, А. С. Серебровский, Г. Д. Карпеченко, Н. И. Вавилов

Средства пойдут на создание в России 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ в области генетических технологий. Выдача грантов будет производиться на конкурсной основе.

Грантовая поддержка исследовательских программ направлена на решение крупных прикладных задач мирового уровня и создание ведущих исследовательских коллективов в области генетических технологий. Всего на конкурс подано 128 заявок из 35 регионов России.

ИА REGNUM ранее сообщало, правительство России разработало федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019−2027 гг.

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