Красногорск, 21 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на семь человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 867 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 438 687 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8 080 человек. Выздоровели и выписались 383 750 человек.