Москва, 21 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Восемь гандболистов юношеской сборной России отстранены от участия в соревнованиях по подозрению в ставках на свои матчи. Об этом 21 сентября сообщает Федерация гандбола России (ФГР).

Armin Kuebelbeck Гандбол

Отмечается, что комиссия по этике ФГР приняла решение временно отстранить игроков сборной России до 19 лет от участия в соревнованиях, организуемых под эгидой федерации.

Они подозреваются в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на игры юношеской сборной.

Подозрения ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу. Первенство прошло в августе 2021 года в Хорватии, на нём сборная России заняла 15-е место из 16.

В список подозреваемых вошли Никита Гоголев, Даниил Дмитриев, Максим Ермолин, Дмитрий Кандыбин, Георгий Кириленко, Александр Морозов, Максим Найдунов и Дмитрий Фролов.