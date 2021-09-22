Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 22 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Совета Федерации, сообщает ИА REGNUM.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что сенаторы выступят по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, а также обсудят реализацию единой государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения национальных целей развития.

Кроме того, в рамках «правительственного часа» выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр расскажет о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Он также ответит на вопросы сенаторов.

В ходе «Часа субъекта РФ» предполагается выступление губернатора Курганской области Вадима Шумкова и спикера Курганской областной Думы Дмитрия Фролова.