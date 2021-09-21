Саратов, , 15:17 — REGNUM Избирательная комиссия Саратовской области 21 сентября подвела итоги прошедшего трехдневного голосования. Глава регионального избиркома Ирина Романова поблагодарила всех членов комиссии за работу и объявила, что выборы признаны состоявшимися.

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Явка составила 55,71% от общего числа избирателей. После подсчета 100% протоколов по единому федеральному округу победу с результатом 59,84% одержала партия «Единая Россия». За КПРФ проголосовали 20,74% избирателей, за ЛДПР — 5,15%. Остальные партии набрали менее 5% голосов.

По 163-му округу поддержку 72,11% избирателей получил Вячеслав Володин («Единая Россия»), в 164-м округе лидирует Николай Панков («Единая Россия») с 63,7% голосов. За единоросса Андрея Воробьева в 165-м округе проголосовали 52,5% избирателей. В 166-м победил также член партии «Единая Россия» Александр Стрелюхин (51,73%).

Подписанные протоколы об итогах голосования по федеральному и одномандатным избирательным округам сегодня же будут переданы в ЦИК РФ, подчеркнули в региональном избиркоме.

ИА REGNUM напоминает, численность избирателей в Саратовской области на 1 июля 2021 года составляет 1 871 687 человек. Жители региона проголосовали за кандидатов в Госдуму по четырем одномандатным округам и по партийным спискам. В Саратовскую гордуму выбирали депутатов по 35 округам.

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