Пермь, 21 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Преподаватель Пермского государственного университета Олег Сыромятников продолжил вести лекцию, игнорируя стрельбу в учебном заведении. Пользователи Сети активно обсуждают действия профессора 21 сентября.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Мнения пользователей Twitter разделились. Одни считают поведение Сыромятникова безответственным и неадекватным, другие — способом не сеять панику среди студентов.

«Этот человек должен быть отдан под суд. Я надеюсь, и студенты, и их родители этому поспособствуют», — считает Мария.

«Долго думал, но кроме «идиот» ничего другого на ум не приходит», — прокомментировал пользователь John Galt.

«Технически препод поступил правильно. В такой ситуации надо сохранять спокойствие и не паниковать. Он все сделал верно, а привычные паттерны поведения помогают успокоится. Он транслировал свое спокойствие и уверенность остальным и, возможно, спас много жизней», — предположил пользователь Personnel Jesus.

«Может он и прав», — размышляет о поведении Сыромятникова бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ранее Олег Сыромятников объяснил, что продолжил вести пару во время стрельбы в университете после рекомендации декана. «Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Её невозможно пробить выстрелом», — объяснил профессор.

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2021 года Тимур Б. открыл стрельбу в помещениях Пермского государственного университета. В результате чего погибли шесть человек, есть пострадавшие.