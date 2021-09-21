Москва, 21 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Как ожидает Минэкономразвития РФ, к концу текущего года курс российского рубля укрепится на отметке 71,9 руб. за американский доллар, а к концу 2022 года незначительно ослабнет — до 72,3 руб. за доллар. Об этом 21 сентября журналистам представитель министерства.

ИА REGNUM Рубль

«Динамика курса примерно такова: мы ожидаем некоторое укрепление на краткосрочном периоде — конец этого года-начало следующего года, дальше — плавное ослабление номинального курса такими темпами, что реальный эффективный курс остается неизменным. На конец 2021 года мы закладываем 71,9 рубля за доллар, последние пару недель курс упорно идет к нашему прогнозу. На конец 2022 года — 72,3 рубля за доллар», — сказал он, комментируя рассматриваемый во вторник на заседании правительства РФ уточненный макропрогноз.

При этом ранее ведомство пересмотрело прогноз среднегодового курса российского рубля на текущий год до 73,6 руб. за доллар (с 72,8 руб. в версии прогноза за июль), на 2022 год — до 72,1 руб. (с 70,2 руб.), на 2023 год — до 72,7 руб. (с 71 руб.) и на 2024 год — до 73,6 руб. (с 72,8 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев заявил, что Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,8% по итогам года вместо 5%.