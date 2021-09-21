Москва, 21 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы предусмотрен поэтапный рост расходов на выполнение обязательств перед гражданами. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По словам премьер-министра, на заседании будет рассмотрен большой пакет законопроектов, предусматривающий ресурсы для развития экономики и соцсферы, в том числе на решение проблем, которые непосредственно волнуют жителей.

«Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами, — отметил Мишустин. — Расходы на эти цели сокращать не будем, наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трёх лет».