Подгорица, 21 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Технология 5G в Черногории должна быть запущена в коммерческую эксплуатацию к концу 2022 года, и необходимо создать стимулирующую среду и продолжить работу на всех уровнях, чтобы обеспечить ее полное внедрение. Об этом было заявлено на панельной дискуссии «5G в Черногории: почему важны миллисекунды?», организованной компанией Crnogorski Telekom.

Accomm.com 5G

Директор сектора цифровой трансформации Crnogorski Telekom Душан Банович напомнил, что компания первой в Черногории успешно протестировала сеть 5G в реальных условиях в Биело Поле и Беране.

«Мы начали, наша цель — обучить общественность как можно большим количеством конкретных примеров, чтобы устранить все сомнения, которые есть у граждан, с другой стороны, чтобы представить все преимущества и блага для общества, которые принесет 5G, поскольку, а также указать на необходимость дополнительной работы на всех уровнях для обеспечения полного применения технологии 5G в следующие 5, 10, 15 лет», — сказал Банович.