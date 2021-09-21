Сеул, 21 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Компания Kia может представить обновленный кроссовер Seltos до конца 2021 года. Об этом сообщает австралийское издание CarsGuide.

Kia.ru Kia Seltos

Первоначально новинка дебютирует на авторынке Южной Кореи, а затем появится в Австралии. Об остальных рынках пока не сообщается.

Пока мало что известно о модернизированном Seltos. Автопроизводитель пока только готовится представить внедорожную модификацию модели, получившую приставку X-Line. Концепт этой версии дебютировал на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе ещё два года назад.

Модели Seltos X-Line Trail Attack и Seltos X-Line Urban получили агрессивный экстерьер с силовым передним бампером, покрышки с глубоким протектором и увеличенный дорожный просвет.

Напомним, в начале сентября 2021 года компания Kia представила новый кроссовер Sportage. Модель предназначена для европейского авторынка.

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