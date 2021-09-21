Архангельск, 21 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Памятники архитектуры после реставрации нужно перевозить в музеи деревянного зодчества. Такое мнение высказал в интервью ИА REGNUM главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ Сергей Куликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карелы

«Есть уникальные памятники, которые стоят одиноко на территории — проведем реставрацию на месте, вложим большие деньги, а дальше что? Кто будет хозяином? Без сторожей их вряд ли можно сохранить, — отметил архитектор. — Надо административно подчинять памятники какому-то музею или кому-то еще, сохраняя на месте, или перевозить в музей деревянного зодчества, хотя есть проблема пейзажа и сохранения шедевров народного зодчества на месте».

Эксперт напомнил, что несколько лет, в соответствии с поручениями президента, разрабатывалась концепция восстановления деревянного зодчества: «Волею судеб я был составителем технического задания на её разработку. В 1980-е годы создавались резерваты, музеи деревянного зодчества — Малые Корелы, Шушенское, Витославицы и еще ряд музеев. В штате они имеют сторожей, такие сторожа траву окашивали, двери закрывали, пугали туристов, которые костры разжигают и это очень много значит».

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По мнению Сергея Куликова, в Малых Корелах «остро не хватает профессионального подхода».

«У меня полно знакомых плотников-реставраторов. Они чем угодно занимаются в Архангельске, корабли строят, кружки ваяют, уходят на другие территории. Но почему-то в Малых Корелах я не слышал, чтобы что-то происходило по привлечению поморских плотников с их богатым опытом», — посетовал архитектор.

Также специалист отметил, что в прессе мало информации об архангельских Малых Корелах: «Кижи звучат постоянно, Витославицы в Великом Новгороде — конференции, мастер классы, сюжеты в «Вестях культуры». Даже музей за Уралом, и то в СМИ постоянно. А Малые Корелы, которые достойны внимания, где собраны великолепные памятники, как научный центр не звучат. Вопрос не только к музею, но и к местному министерству культуры — почему музей не подается как особый культурный феномен области».

Сергей Куликов рассказал, что в Кижах закончена реставрация Преображенской церкви: «Сейчас организация взялась за проект Покровской церкви. В Кижах родилась школа плотницкого мастерства, мастерская имени В. Рахманова, которая решает вопросы по консервации, инженерному обеспечению и так далее. Опыт Кижей положительный при том, что коллектив там сложный, но заинтересованный».