Ереван, 21 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Армения после поражения в войне в Нагорном Карабахе утратила свою важную роль в регионе. Об этом 21 сентября заявил в Facebook экс-президент Армении Роберт Кочарян по случаю Дня независимости республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Кочарян

Он отметил, что долгое время независимость Армении была связана с победой в Нагорном Карабахе в войне 1992 — 1994 годов. Это было частью идентичности армянского народа и поводом для гордости вооружёнными силами.

«Сегодня мы не только перестали быть гарантом безопасности Арцаха, но и не можем защитить свой суверенитет, наших граждан. Мы потеряли то, чем гордились последние тридцать лет, что придавало стране силы и геополитическую ценность», — написал Кочарян.

Он поздравил сограждан с Днём независимости и выразил надежду, что получится избавиться от власти, которая стала причиной «национальной катастрофы».

Стоит отметить, ранее Кочарян заявил, что, если бы он руководил страной в 2020 году, то война в Нагорном Карабахе не нечалась бы, а если бы началась, то «враг был бы несомненно остановлен».