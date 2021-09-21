Москва, 21 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Система начисления социальных выплат изменится в России в 2022 году. Выплаты станут беззаявительными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 21 сентября на совещании с правительством.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Он отметил, что граждане по-прежнему будут получать пенсии и другие компенсации и пособия, например, выплаты по временной нетрудоспособности, беременности, родам, после рождения детей. Изменится лишь порядок начисления.

«Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде», — пояснил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства также объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году установят на уровне выше 13,6 тыс. рублей.

Читайте также: Мишустин: уровень МРОТ в 2022 году превысит 13,6 тыс. рублей