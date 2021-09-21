Москва, , 15:41 — REGNUM Госдума по итогам выборов 2021 года пополнится новой партией, но это не поколеблет сложившееся статус-кво. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Очевидно поддержание расширенного статус-кво — произошло пополнение парламентской четвёрки новым игроком, выступающим попутчиком старых оппозиционных игроков. Показательно, что ни иерархия оппозиционных парламентских партий не нарушилась, ни новый игрок «Новые люди» не в обиде. Всем сестрам по серьгам», — заявил Орлов.

При этом, по его словам, несмотря на отторжение оппозиционного электората к электронной форме голосования, эта форма волеизъявления набирает популярность и в этой группе избирателей.

«Доля оппозиционных избирателей, проголосовавших таким образом — почти 16%. Довольно значительно. Это говорит о постепенном расширении аудитории доверяющей такой форме волеизъявления», — указал политолог.