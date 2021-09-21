Таллин, 21 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Известный эстонский публицист, главный редактор местного портала tribuna. ee Родион Денисов проехал по автотрассе Санкт-Петербург — Таллин и испытал исключительно положительные эмоции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Yarregion.ru Дорога

«Ехал сегодня за рулем из Питера в Таллин. До чего же хорошую дорогу на российской стороне сделали!», — не скрывает он восторга.

Он добавил: «Хорошо помню, какая жутко разбитая трасса была еще лет 15 назад, а теперь одно удовольствие по ней ехать — широкая, с выразительной бело-жёлтой разметкой, с освещенным пешеходными переходами, карманами».

По его мнению, нынешняя приграничная российская трасса даже лучше и качественнее эстонского государственного автошоссе Нарва — Таллин и вот почему: «У нас асфальт тоже хороший, но вот разметка не такая яркая, а освещенных пешеходных переходов почти нет. Правда, в Ленобласти дорога проходит через деревни, видимо именно поэтому такие переходы тут более востребованы». Еще одну восторженную эмоцию у эстонского журналиста вызвал российский бензин:

«Второй мой восторг по поводу бензина. Не знаю, какие присадки добавляет российский «Лукойл», но мой железный конь прям урчит от удовольствия — приемистость стала как у нового, а расход топлива на треть меньше обычного».