Самара, 21 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. 524 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 100 098 случаев заражения коронавирусом. При этом по области скончались 3693 пациентов с COVID-19, за минувшие 24 часа констатировали смерть 20 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 83 044 человека, за прошедшие сутки выздоровели 186 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 сентября в Самарской области за сутки выявили 512 носителей коронавируса.