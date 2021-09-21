Оренбург, 21 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках служебного расследования по факту смерти молодой женщины, по документам привитой от COVID-19, выяснилось, что сертификат о вакцинации был поддельным. Об этом сообщила 21 сентябряминистр здравоохранения региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

Permkrai.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Она отметила, что медсестра прививочного кабинета оформила как минимум десять липовых сертификатов. Одна из владельцев такого сертификата скончалась. Еще пять человек проходят лечение в COVID-госпиталях. В настоящее время медсестра уволена, а материалы проверки передают сотрудникам полиции.

«Профессиональное сообщество сегодня обязано отторгать такие факты! Такие случаи недопустимы», — сказала глава минздрава.