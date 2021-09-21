Вашингтон, 21 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Студия 343 Industries поделилась подробностями бета-тестирования мультиплеера Halo Infinite. Информация о нём была опубликована на официальном сайте игры 21 сентября.

343 Industries Halo Infinite

Тестирование пройдёт в два этапа: с 24 по 27 сентября 2021 года и с 1 по 4 октября 2021 года. Сначала игрокам откроются многопользовательские сражения в формате 4×4, а позже в формате 12×12.

Добавим, что полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.