Архангельск, 21 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова достаточно энергично занимается вопросами культурного наследия, несмотря на значительную погруженность в сферу театра и кино. Об этом рассказал в интервью ИА REGNUM главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ Сергей Куликов.

Yarregion.ru Ольга Любимова

«На моем веку это 14-й министр культуры, — отметил эксперт. — Мне нравится, что она ездит по нашей стране, за ней тянется пресса, чиновничество, возрождается интерес. Она поднимает вопросы, связанные не только с театрами, музеями, библиотеками, но и с наследием. Конечно, у неё есть некая изначальная погруженность в театрально-кинематографическую сферу, внимания к ней больше».

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По словам архитектора, министр вызывает симпатию, «когда она говорит по центру компетенции, по стандартам, потому, что при предыдущем министре Владимире Мединском, в последние годы, все катилось вниз».

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Специалист напомнил, что до известного коррупционного скандала в ведомстве существовала определенная «реставрационная команда». «Я не прокуратура и не суд, но тогда все шло по восходящей. Был первый и второй съезды реставраторов, создан был Союз реставраторов России, конференции проходили, школы, и средства выделялись на развитие. После ухода этой команды все сошло на нет, нас чуть не выселили со Школьной улицы, окончательно погибла Росреставрация и все ее филиалы», — посетовал Сергей Куликов.

Он отметил, что старшее поколение специалистов уходит, и сказывается поколенческий разрыв 1990—2000-х годов. «Много хороших молодых ребят есть, которым не хватает опыта, и очень мало представителей профессионального и опытного среднего звена управленцев 45−50 лет, они просто не случились. Но надежда есть — пока мы есть», — заключил архитектор.