Сысерть, Свердловская область, 21 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Благодаря вмешательству прокуратуры в Сысерти (Свердловская область) 84-летней пенсионерке выдали жилищный сертификат на сумму более 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Пенсионерка

В 2018 году гражданку вместе с членами её семьи без законных оснований сняли с учёта нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Между тем, семье недоставало жилищной площади.

Прокуратура провела проверку, после чего принесла протест на решение администрации муниципальных властей. Незаконное постановление отменили, пенсионерку восстановили на жилищном учёте. Однако её всё не выдавали жилищный сертификат, хотя у женщины уже наступило право на его получение.

«Сысертская межрайонная прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

17 сентября 2021 года пенсионерке выдали жилищный сертификат на сумму в 1,6 млн. рублей на улучшение жилищных условий.

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