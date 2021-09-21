Москва, , 14:56 — REGNUM Обсуждение ситуации в Афганистане, а также ряда других вопросов с главами посольств стран — членов Европейского союза и руководителем представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба российского МИД.

Сергей Лавров Mid.ru

«Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве (в том числе в нагорнокарабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что глава МИД России отметил важность прагматичного и деидеологизированного взаимодействия между субъектами международных отношений, без попыток поделить страны мира на «свои» и «чужие».

При этом отмечается, что в ходе обсуждения ситуации на Украине Лавров подчеркнул настоятельную необходимость выполнения Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутреннего украинского конфликта, соблюдения властями Украины своей конституции и полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны.

«Также состоялся обмен мнениями по отношениям Россия-ЕС. С российской стороны было вновь указано на бесперспективность их выстраивания на принципах «отпора» и «сковывания», как это пытаются делать в Евросоюзе. Подтверждена открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе баланса интересов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские власти обратили внимание на заявление МИД Турции о непризнании Анкарой выборов в Госдуму РФ в Крыму и сделали соответствующие выводы.