Уфа, 21 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Половину выручки от кешбэка за детский отдых направят на ремонт оздоровительных лагерей в Башкирии. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров 20 сентября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Сообщается, летом 2021 года в 1462 лагерях Башкирии отдохнули 396 327 детей. При этом родители смогли получить компенсацию расходов на оплату загородных стационарных детских лагерей.

«Так, 22 260 человек воспользовались сертификатом на компенсацию оплаты в размере 70 процентов от средней стоимости путёвки через республиканский портал детского отдыха. Ещё 10 525 родителей вернули часть расходов за счёт средств федерального бюджета в размере 50 процентов от стоимости путёвки через сайт программы туристического кешбэка, а также воспользовались региональной поддержкой в размере 30 процентов от средней установленной стоимости путёвки», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина.

Отмечается, что экономия денежных средств, которые предоставляются из бюджета Башкирии, составила порядка 338 млн рублей. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабаров поручил правительству региона направить половину образовавшейся экономии на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.

«Эти средства позволят привести наши лагеря в соответствие с санитарными требованиями. Все организации отдыха смогут войти в государственный реестр и открыть свои двери для детей в следующую летнюю кампанию», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова главы региона.