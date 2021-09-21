Махачкала, 21 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки скончались от COVID-19 еще 14 жителей региона. Общее число смертей от опасной инфекции достигло 2443, сообщили 21 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последний месяц в республике наблюдается тенденция снижения числа новых случаев заражения. Со 190 заразившихся в начале месяца к настоящему времени этот показатель уменьшился до 121.

За прошедшие сутки были выписаны в связи с выздоровлением 143 пациента. Общее количество носителей инфекции за все время пандемии составило 50 820 человек, из них выздоровели — 46 717 человек.

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