Красноярск, 21 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции разыскивают двух пропавших школьниц в Ленинском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пропавший ребенок

Вечером 20 сентября отец 12-летней красноярской школьницы сообщил в полицию о том, что его дочь с 14-летней подругой около 16:00 по местному времени вышли из школы на улице Чайковского и домой до сих пор не вернулись.

Созданы поисковые группы. Ориентировка разослана всем нарядам полиции. Искать девочек помогают волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае десятки человек искали заблудившуюся в лесу пенсионерку, ушедшую за грибами.

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