Москва, 21 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В России планируют учредить премию для лучших онкологов имени Александра Савицкого — основоположника данного направления медицины в стране. Об этом заявил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передаёт «Медвестник».

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Премия будет вручаться онкологам России в 10 номинациях (лучший хирург, лучший радиолог, лучший онкогематолог и т. д.), в семи из которых есть приз в 250 тыс. рублей. По данным на 21 сентября, подано около 100 заявок, планируется, что их будет порядка 1000.

Вручать награды будет Ассоциация онкологов России (АОР) совместно с Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO). Первая церемония награждения запланирована на декабрь 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20−24 сентября проходит IV Международный форум онкологии и радиотерапии.

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