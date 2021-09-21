Москва, 21 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году планируется установить на уровне выше 13,6 тыс. рублей. Об этом заявил 21 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13,6 тыс. рублей, — сказал премьер-министр. — За счёт такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек».

Глава правительства напомнил, что в России перешли на новый способ расчёта МРОТ.