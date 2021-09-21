Москва, 21 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Объем кредитов, которые Россия планирует предоставить другим странам в течение 2022−2024 годов, составит 1,13 трлн рублей. Это следует из сопроводительных документов к проекту федерального бюджета на очередную трехлетку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Российская Федерация планирует предоставить госкредиты другим странам в 2022 г. в размере 374,9 млрд рублей, в 2023 году — 378 млрд рублей, в 2024 г. — 382,7 млрд рублей, следует из документов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме возмущение некоторых парламентариев вызывала тенденция прощать кредиты, а также реструктуризация задолженности других стран.

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