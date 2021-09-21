Москва, 21 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) получила новое предложение по титульному спонсорству от банка «Тинькофф». Об этом 21 сентября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что сумма нового предложения составляет около 1 млрд рублей за сезон.

Срок действующего соглашения РПЛ и «Тинькофф» истекает по завершении сезона 2021/22. В настоящее время банк платит РПЛ за титульное спонсорство около 300 млн рублей за сезон.

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