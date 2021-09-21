Москва, 21 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала себя в гриме. Она опубликовала фотографии в личном Instagram-аккаунте 20 сентября.

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева пытается выговорить скороговорку

На снимках Ивлеева предстала в образе тучной женщины. Вместе с ней в фотосессии принял участие эстонский рэпер Томми Кэш, который тоже был загримирован.

Подписчики блогера оценили кадры и не упустили возможности пошутить над недавней коллаборацией Ивлеевой с рестораном быстрого питания «Макдоналдс». Однако телеведущая спустя несколько часов после публикации удалила пост.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября 2021 года сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» выпустила комплексный обед от Насти Ивлеевой. Пользователи Сети посчитали выбор блюд блогера «банальным» и «скучным».