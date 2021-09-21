Москва, , 14:49 — REGNUM Информационная работа, которая велась на протяжении всей избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва, была выполнена на самом высоком уровне. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Информационную работу, мне кажется, можно из пяти баллов оценить на твердую «пятёрку», потому что соцсети — и до, и во время, и после [голосования], фотографии, видео, комментарии — всё было представлено: как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки», — пояснила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что «всё было прозрачно и открыто».

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что представители СМИ сработали профессионально и непредвзято, все можно было сфотографировать и заснять. Также, по её словам, на высоком уровне была организована борьба с фейками и информационными вбросами.

Читайте также: Политолог высоко оценил систему общественного наблюдения на выборах

Что касается голосования за рубежом, то в каждой стране и на каждом избирательном участке этот процесс, исходя из санитарно-эпидемиологических требований, проходил в свой период, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Одновременно состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Читайте ранее в этом сюжете: У сенаторов и международных наблюдателей совпали ощущения от выборов