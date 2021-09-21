Вашингтон, 21 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Amazon решила поменять исполнителя одной из главных ролей в сериале «Колесо времени». Об этом 21 сентября сообщает «Мир Фантастики».

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Теперь роль Мэта Коутона будет играть ирландский актёр Донал Финн — ранее эту роль исполнял Барни Харрис. Причины замены не сообщаются.

Напомним, что «Колесо времени» — это фантастический сериал, основанный на одноимённом книжном цикле Роберта Джордана. Премьера запланирована на ноябрь 2021 года.