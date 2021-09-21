Ярославль, 21 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Ярославле по предложению Роспотребнадзора в два раза сократили число билетов, поступающих в продажу на матчи Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив».

Арена-2000

С начала нового сезона КХЛ в свободную продажу поступила 1 тысяча билетов на домашние матчи ярославского «Локомотива», на ближайшие игры 18,20,22 и 25 сентября на хоккей продавалось только 500 билетов. В пресс-службе «Локомотива» подтвердили, что сокращение квоты произошло по решению ярославского управления Роспотребнадзора.

Пока данная норма действует только на ближайшие 4 встречи ярославского клуба и не распространяется на владельцев абонементов. Как ранее сообщало ИА REGNUM их продавали только болельщикам, прошедшим процедуру вакцинации. Ярославский «Локомотив» проводит домашние игры на «Арене-2000», которая вмещает 9046 человек. Согласно официальному протоколу КХЛ, игру ярославцев с финским «Йокеритом» 20 сентября посетили 1856 зрителей.